Kolesterolü yok ediyor, kanserden koruyor! Faydaları saymakla bitmiyor

Soğuk havaların sevilen yiyeceklerinden biri olan kestane tam bir şifa deposu. Kestanenin kansere karşı koruyucu etkisi olduğunu daha önce biliyor muydunuz? Evet kestane vücudu kansere karşı adeta koruyor. Ayrıca kan basıncını düzenleyip damar hastalıklarından da koruyor.

Kestane, kalsiyum, magnezyum, manganez, fosfor, çinko ve potasyum gibi mineraller bakımından zengin bir içeriğe sahip.

'KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR'

Kış aylarının vazgeçilmezi olan kestane kansere karşı korur ve demir, kalsiyum, magnezyum, manganez, fosfor, çinko ve potasyum gibi mineraller bakımından da zengin bir içeriğe sahip.

KESTANENİN FAYDALARI NELERDİR?

Kestane, özellikle kış mevsiminde tüketilen kestane içeriğinde pek çok besin maddesi içeriyor. Bu lezzetli ve besleyici yiyecek, kalori bakımından da oldukça dengeli.

Kestanenin en belirgin sağlık yararlarından biri, yüksek lif içeriğine sahip olması. Lif, sindirim sistemini düzenler, kabızlık sorunlarını azaltır ve bağırsak sağlığını destekler. Ayrıca, lifin kan şekerini dengeleme özelliği, diyabet hastaları için faydalı olur.

Aynı zamanda, kestanede bulunan potasyum, tansiyonu düzenlemeye ve kalp hastalıklarını önlemeye destek olur. Bu özellikleri sayesinde kestane, kalp sağlığını korumak isteyenler için ideal bir besin maddesi.

Kestanenin cilt üzerindeki faydaları da göz ardı edilmemeli. Ciltteki kan akışını artıran ve iltihaplanmayı azaltan kestane özleri, pek çok kozmetik üründe kullanılıyor.