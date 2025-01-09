Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Maduro'nun yemin törenine katılmayacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Maduro'nun yemin törenine katılmayacak

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela'daki 28 Temmuz 2024 seçimlerinin özgür olmadığını belirterek, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yarın düzenlenecek yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

Petro, Venezuela'daki 28 Temmuz 2024 seçimlerinin özgür bir şekilde yapılmadığını belirterek, bu nedenle Maduro'nun törenine katılmayacaklarını söyledi.

petro1.jpg

Petro, seçimlerin özgür olmayan bir ortamda yapıldığını vurgulayarak, bu tür seçimleri tanımadıklarını ifade etti.

Ayrıca, Venezuela'daki insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, Kolombiya'nın Venezuela'nın iç işlerine müdahale etmeyeceğini ancak insan hakları konusunda saygı talep ettiklerini belirtti.

Maduro'nun yemin töreninde Kolombiya'yı, Caracas Büyükelçisi Milton Rengifo temsil edecek.

Venezuela lideri Maduro, 7 yabancı paralı askerin gözaltına alındığını açıkladıVenezuela lideri Maduro, 7 yabancı paralı askerin gözaltına alındığını açıkladı

Son Haberler
Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarılar: Bir yanda sağanak, bir yanda çığ tehlikesi...
Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarılar: Bir yanda sağanak, bir yanda çığ tehlikesi...
Brent petrolde son durum ne? İşte güncel fiyatlar... (9 Ocak)
Brent petrolde son durum ne? İşte güncel fiyatlar... (9 Ocak)
Bursa'da şüpheli ölüm! Evinde baygın bulundu hastanede hayatını kaybetti
Bursa'da şüpheli ölüm! Evinde baygın bulundu hastanede hayatını kaybetti
25 yıl hapis cezasıyla aranan firari tatildeyken yakalandı
25 yıl hapis cezasıyla aranan firari tatildeyken yakalandı
Bakır fiyatlarındaki artış durdurulamıyor
Bakır fiyatlarındaki artış durdurulamıyor