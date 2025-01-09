Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Maduro'nun yemin törenine katılmayacak

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yarın düzenlenecek yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

Petro, Venezuela'daki 28 Temmuz 2024 seçimlerinin özgür bir şekilde yapılmadığını belirterek, bu nedenle Maduro'nun törenine katılmayacaklarını söyledi.

Petro, seçimlerin özgür olmayan bir ortamda yapıldığını vurgulayarak, bu tür seçimleri tanımadıklarını ifade etti.

Ayrıca, Venezuela'daki insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, Kolombiya'nın Venezuela'nın iç işlerine müdahale etmeyeceğini ancak insan hakları konusunda saygı talep ettiklerini belirtti.

Maduro'nun yemin töreninde Kolombiya'yı, Caracas Büyükelçisi Milton Rengifo temsil edecek.

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