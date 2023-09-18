Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD’ye Küba çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque'nin dış politikasını eleştirerek, Küba'nın teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması gerektiğini savundu.

KAYNAK: AA
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD’ye Küba çağrısı

Petro, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Küba'nın teröre destek veren ülkeler listesine alınmasından selefi Duque'yi sorumlu tutarak, ABD'ye bu kararından dönmesi çağrısında bulundu.

Petro, "Küba'nın terörizme yardım eden ülkeler listesine dahil edilmesi Duque hükümetinin ABD hükümetine yaptığı talepten kaynaklanmaktadır. Duque, Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) elindeki rehineleri serbest bırakmamasını mazeret olarak öne sürdü. Kolombiya, Küba ve Norveç'in protokol niteliğinde imzaladığı anlaşmalara ihanet edilmişti." ifadesini kullandı.

ABD hükümetine çağrıda bulunan Petro, Küba'nın teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılmasını ve ilişkilerin onarılması için yeni bir diyalog başlangıcının harekete geçmesini talep etti.

DUQUE'DEN PETRO'YA KÜBA YANITI

Petro'ya X sosyal medya hesabından cevap veren Duque, Küba yönetiminin teröristleri desteklediğini ve her zaman M-19, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve ELN gibi terörist gruplara sponsor olduğunu belirtti.

Duque, 18 Ocak 2019'da General Santander Polis Okuluna yapılan saldırıyı hatırlatarak, "Bu saldırı Küba'da planlandı ve gerçekleştirildi. Kolombiya adalet sistemi, emri verenleri yargıladı. Yasal bir durumu savunmak ideoloji değildir. Sorun, ABD'nin iadesini istediği ELN ve narko teröristler de değildir." ifadelerini kullandı.

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