Kolombiya Cumhurbaşkanından Gazze çağrısı

Kaynak: AA
Kolombiya Cumhurbaşkanından Gazze çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı olan Gustavo Petro, Gazze'ye barış gücü göndermesi için Birleşmiş Milletlere (BM) faaliyete geçmesi için çağrıda bulundu.

Petro, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, "Gazze Şeridi'nde BM barış gücünden başka bir alternatif yoktur. Kolombiya böyle bir gücün parçası olacaktır." şeklinde konuştu.

İsrail güçlerinin Refah'ta yerinden edilen Filistinli vatandaşların kampına düzenlediği saldırıdan sonra İsrail'i kınayan haberlere alıntı yapan Petro, Filistin'i destekleyici nitelikte paylaşımlar yapıyor.

Petro, 28 Mayıs tarihinde yaptığı paylaşımda ise İsrail'in Refah'ta "katliam" yapmayı sürdürdüğünü vurgulamıştı.

Kolombiya, Gazze'de Filistinli insanlara yönelik süren saldırıları gerekçe gösterip 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiklerini açıklamıştı.

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