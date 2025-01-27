Kolombiya, düzensiz göçmenleri taşıyan ABD uçaklarının inişine izin vermedi

Trump’ın yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik aldığı kararlar kapsamında, düzensiz göçmenlerin askeri uçaklarla ülkelerine sınır dışı edilmesini sürdürüyor. Kolombiya, ABD uçaklarının düzensiz göçmenleri taşıyan uçaklarının topraklarında iniş yapmasına izin vermedi.

KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI PETRO, ABD'Yİ ELEŞTİRDİ

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD'nin sınır dışı etme uygulamalarını kınayarak, göçmenlere suçlu gibi muamele edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Petro, “ABD, Kolombiyalı göçmenlere suçlu gibi davranamaz. Kolombiyalı göçmenleri taşıyan ABD uçaklarının topraklarımıza girişine izin vermiyorum. ABD, göçmenleri kabul etmemizden önce onlara saygılı bir muamele protokolü oluşturmalıdır” şeklinde konuştu. Ayrıca, Kolombiya’da göçmenlik statüsüne sahip olmayan 15 bin 660 ABD vatandaşı bulunduğuna da dikkat çekti.

TRUMP'TAN SERT TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya’nın aldığı karara sert tepki gösterdi. Trump, Kolombiya’nın ABD’den gelen iki sınır dışı etme uçağının inişine izin vermemesinin, ABD’nin ulusal güvenliğini ve kamu güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti. Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’yu eleştirerek, “Bu emir, halkı arasında zaten pek popüler olmayan bir isim olan Kolombiya’nın sosyalist Devlet Başkanı Gustavo Petro tarafından verilmiştir” dedi.

KOLOMBİYA’YA KARŞI ACİL YAPTIRIMLAR

Trump, Kolombiya hükümetine karşı acil ve kararlı misilleme tedbirleri alma talimatı verdi. Trump, Kolombiya’ya yönelik alacağı önlemleri şöyle sıraladı: “ABD’ye giren tüm mallar için acil yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak ve bu oran bir hafta içinde yüzde 50’ye yükselecek. Kolombiya hükümet yetkilileri, tüm müttefikleri ve destekçilerine seyahat yasağı ve vize iptali uygulanacak. Kolombiya hükümetindeki tüm parti üyelerine, aile üyelerine ve destekçilerine vize yaptırımları uygulanacak. Ulusal güvenlik gerekçesiyle tüm Kolombiya vatandaşlarına ve kargolarına yönelik gümrük ve sınır koruma denetimleri sıklaştırılacak. Ayrıca, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) gereğince hazine, bankacılık ve finansal alandaki yaptırımlar tam kapasiteyle uygulanacak.”

Trump, Kolombiya hükümetinin ABD’ye zorla gönderdikleri suçluların kabulü ve iadesine ilişkin yasal yükümlülüklerini ihlal etmesine izin vermeyeceklerini de vurguladı.

MEKSİKA DA İZİN VERMEYİ REDDETİ

Geçtiğimiz hafta, bir başka Latin Amerika ülkesi Meksika da, düzensiz göçmenleri taşıyan bir ABD askeri uçağının iniş talebini reddetmişti. Brezilya Dışişleri Bakanlığı ise, Brezilyalı göçmenlerin sınır dışı edilmesi sırasında “aşağılayıcı muameleye” maruz kaldıklarını belirterek, bu uygulamayı kınamıştı.

GUATEMALA’YA GÖÇMEN TAŞINMASI DEVAM EDİYOR

ABD, geçtiğimiz cuma günü Guatemala’ya, her biri yaklaşık 80 göçmen taşıyan iki uçuş düzenlemişti.