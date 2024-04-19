Kolombiya, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini destekliyor

Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Orta Doğu'da barış ve güvenliğin yeniden sağlanması için Filistin sorununun çözülmesinin önemine vurgu yaptı.

Murillo, Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin, halkının haklarını güvence altına alacağını ve bölgedeki barış ve istikrara katkı sağlayacağını belirtti.

Ayrıca, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun çağrısıyla Filistin sorununun çözümü için uluslararası barış konferansı yapılması gerektiğini yeniden vurguladı.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Murillo'nun Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın BM Temsilcisi Ziyad Ebu Amr ile yaptığı görüşmede Kolombiya'nın Filistin'e desteğini ilettiği bildirildi.