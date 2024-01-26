Kolombiya günlerdir cayır cayır yanıyor

Kolombiya’da, ülke genelinde bir süredir devam eden orman yangınları kontrol altına alınamamış durumda. Kolombiya Hidrolojik ve Meteorolojik Araştırmalar Enstitüsü (Ideam), son birkaç günde ülkede sıcaklık rekorlarına ulaşıldığını ve yangınların yeni bölgelere yayıldığını belirtti.

Başkent Bogota ve Cundinamarca yönetim bölgesine bağlı birçok kasabada orman yangınları etkili oldu.

İdeam, “977 kasabada alarm durumu ilan edildi ve bu kasabalardan 681’inde kırmızı alarm durumu ilan edildi” dedi. Açıklamada ayrıca, yağışların azlığına ve sıcaklıkların artışına dikkat çekerken, “Yangın riski giderek daha fazla yerde hissediliyor ve muhtemelen yeni yangın haberleri duymak zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı.

Ülke basınında yer alan haberlerde, ABD, Şili, Kanada ve Peru’nun, yangınlarla mücadelede Kolombiya’ya destek olmak için ekip göndereceği bilgisi paylaşıldı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkenin çeşitli bölgelerinde bir süredir devam eden ve kontrol altına alınamayan orman yangınları nedeniyle “uluslararası yardım” talebinde bulunacaklarını duyurdu.

Bogota Belediye Başkanı Fernando Carlos Galan, orman yangınları nedeniyle Monserrate tepesini ziyaretçi girişine kapattıklarını belirtti.