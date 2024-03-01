Kolombiya, İsrail'in Filistinlilere ateş açmasını "en güçlü şekilde" kınadı

Dışişleri Bakanlığından gelen yazılı açıklamada, "Kolombiya, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail güçlerinin insani yardım ve yiyecek bekleyen Filistinli sivillere ayrım gözetmeksizin ateş açmasını en güçlü şekilde kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 112 kişinin yaşamını yitirdiğini, 760 kişinin yaralandığı saldırıya dikkat çekilerek, İsrail'den uluslararası insani hukuka saygılı olması ve uluslararası gereklilikleri yerine getirmesi talep edildi.

İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı tarafından istenilen "geçici" önlemlere uyması gerektiği belirtilen açıklamada, "Gazze'de sağlık krizi felaket boyutlarına ulaştı. Sivillerin korunması ve insani yardıma erişimin sağlanması gerekiyor." denildi.

Kolombiya hükümetinin, Gazze'de yaşanılanları yakından takip etmeyi sürdüreceği belirtilen açıklamada, uluslararası toplumun da desteğiyle "acil" ateşkesin sağlanmasının önemine işaret edildi.

İsrail ordusu dün, Gazze şehrinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardıma muhtaç Filistinlileri bombalayarak ve ateş ederek hedef almış, saldırıda 112 Filistinli ölmüş, 760 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail güvenlik kaynakları, yardım tırlarının çevresini saran Filistinlilerin, tırların geçişini sağlayan İsrail kuvvetlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunarak, İsrail askerlerinin duruma ateş ederek karşılık verdiğini itiraf ettiğini duyurmuştu.