Kolombiya ve Şili, İsrail'deki büyükelçilerini geri çağırdı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçilerini istişarelerde bulunmak amacıyla geri çağırdı.

KAYNAK: AA
Kolombiya ve Şili, İsrail'deki büyükelçilerini geri çağırdı

Gustavo Petro, X sosyal medya hesabından, İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamlarına ilişkin şu ifadeleri paylaştı:

"İstişare için İsrail'deki büyükelçimizi çağırmaya karar verdim. İsrail, Filistin halkına yönelik katliamlarını durdurmazsa biz orada olamayız."

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini belirterek, Şili'nin Tel Aviv Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere ülkeye geri çağırdığını bildirdi.

Boric, "Şili, bu askeri operasyonları şiddetle kınıyor ve endişeyle takip ediyor" ifadesini kullandı.

Şili Devlet Başkanı, 19 Ekim'deki açıklamasında da "Hamas'ın gerçekleştirdiği kabul edilemez saldırılar karşısında İsrail'in Gazze'de yürüttüğü barbarlığı hiçbir şeyin haklı çıkarmayacağını söylemek istiyorum" demişti.

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