Kolombiya'da ele geçirilen yüzlerce kiloluk uyuşturucunun varış noktası İstanbul çıktı

Kaynak: Amerika'nın Sesi
Kolombiya'da ele geçirilen yüzlerce kiloluk uyuşturucunun varış noktası İstanbul çıktı

Kolombiya'da, Ekvador'dan yola çıktığı belirtilen bir gemide 151 kilo kokain yakalandı. Geminin son durağının ise İstanbul olduğu ortaya çıktı.

Kolombiya’nın Cartagena Limanı’nda, varış yeri İstanbul olarak görülen gemide düğme yüklü bir konteyner içine gizlenmiş 151 kilo kokain bulundu.

Kolombiya Cezai Soruşturma ve İnterpol Direktörlüğü (DIJIN) gemiye yapılan baskını Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ekvador’da yükünü aldıktan sonra sonra Kolombiya’nın Cartagena Limanı’na transit geçiş için giden kokain yüklü konteyner, Türkiye’ye doğru yola çıkmayı bekleyen bir geminin kıç tarafında tespit edildi.

kokain1.jpgYÜZLERCE PAKET KOKAİON

Limanda narkotik polislerinin gerçekleştirdiği kontrollerde açılan düğmeyle yüklü konteynerde, kırmızı çizgili dokuz adet çuval içine yerleştirilmiş, kahverengi plastikle kaplı, üzerinde yuvarlak içinde JP logosu yer alan, dikdörtgen paketler içine yerleştirilmiş beyaz toz halinde bir madde tespit edildi. Yapılan testler sonucu, maddenin kokain olduğu belirlendi.

kokain2.jpgİSTANBUL'A GİDECEKTİ

Kolombiya Uyuşturucuyla Mücadele Birimi Direktörü Albay Ricardo Sanchez sosyal medyada yayınlanan videosunda geminin Ekvador’dan geldiğini ve Türkiye’ye gideceğinin belirlendiğini açıkladı.

Sanchez, düğme yüklü konteynerin içinde 151 kilo toz kokain bulunduğunu belirtirken, İstanbul’a gönderilmek istenen uyuşturucunun yakalanmasında Ekvador polisinin de önemli katkı sağladığını ifade etti.

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