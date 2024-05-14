Makam odasında uyuşturucu kullanan AKP’li başkan hakkında flaş karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Makam odasında uyuşturucu kullanan AKP’li başkan hakkında flaş karar
Makam odasında uyuşturucu kullanan AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç Narkoçelik-15 operasyonunda gözaltına alınanlar arasındaydı. AKP'li Kılıç tutuklandı.

Kürşat Kılıç’ın 3 yıl önce makamında uyuşturucu kullandıktan sonra sızmış haldeki görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kılıç bayıltıldığını ve kendisine komplo kurulduğunu ileri sürmüştü.

Emniyet Genel Müdürlüğü 7 Mayıs'ta 52 ilde Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından düzenlenen operasyonda Yozgat'ta gözaltına alınan 13 şüphelinde 10'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç da bulunuyor.

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NE OLMUŞTU?

AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, 9 Aralık 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile görevinden istifasını açıklamıştı.

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İstifasının ardından, bir videonun olduğu öne sürülmüştü. Videoda Kılıç, olduğu iddia edilen kişinin makamında uyuşturucu kullandıktan sonra sızmış halde olduğu görülmüştü. Makam odasındaki masanın çekmecesinde mavi bir poşet içerisinde uyuşturucu madde ve hassas tartı da videoya yansımıştı.

Kılıç, istifası ile birlikte bir açıklama yayınlayarak kendisine komplo kurulduğunu savunmuştu. Videodakinin kendisi olduğunu kabul eden Kılıç, bayıltıldığını ve videonun öyle çekildiğini belirtmişti. Dönemin Yozgat Emniyet Müdürlüğü de Kılıç’a komplo iddialarıyla ilgili olarak bir kişinin tutuklandığını açıklamıştı.

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