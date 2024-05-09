Bakan Yerlikaya’nın ‘uyuşturucuyla yakalandılar’ dediği kişiler polis çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Yerlikaya’nın ‘uyuşturucuyla yakalandılar’ dediği kişiler polis çıktı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ve Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'nün açıkladığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişilerden ikisinin Çevik Kuvvet'te görevli polis memuru olduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ve Osmaniye Emniyet Müdürlüğü’nün duyurduğu Osmaniye’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alına kişilerden ikisinin polis memuru olduğu ve Çevik Kuvvet’te görev yaptıkları ortaya çıktı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyona ilişkin bilgileri aktardı ve açıklamasında, 4 sokak satıcısının 61 kilo skunk maddesiyle yakalandığını ifade etti. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü de, gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 13 kişinin tutuklandığını ve birçok uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini aktardı.

ekran-goruntusu-2024-05-09-163400.pngOperasyona ilişkin detaylar paylaşılmazken, 5 Mayıs günü Osmaniye'de yapılan yol kontrolünde 19 kilo 950 gram skunk ile yakalanan 2 kişinin polis olduğu belirlendi. Söz konusu polislerin, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıtlı olduğu ve Derik ilçesinde çevik kuvvet polisi olarak görev yaptıkları tespit edildi.

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2 polisin, uyuşturucu maddeyi Mardin'den alıp Adana'ya götürdükleri ve yapılan bir ihbar sonucunda yakalandıkları bildirilirken, R.E. ve M.K. isimli iki polisin çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya ve Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'nün, gerçekleştirilen operasyonla ilgili paylaştıkları bilgilerde, gözaltına alınan kişilerin kimliklerine dair bilgi paylaşmadığı belirtildi.

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