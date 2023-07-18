Kolombiya'da nehir taştı: 6 ölü

Kolombiya'nın Cundinamarca bölgesinde bir nehrin taşmasıyla meydana gelen sel ve toprak kaymasında 6 kişinin öldüğü belirtildi.

KAYNAK: İHA
Kolombiya'da nehir taştı: 6 ölü

Kolombiya'nın Cundinamarca bölgesinde bağlı Quetame kasabasında, şiddetli yağışların ardından nehrin taşması sonucu sel ve toprak kayması meydana geldi. 20 evin toprak altında kaldığı bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yetkililer, 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu en az 20 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Kurtarma çalışmalarına katılan bölge itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada ise 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Başkent Bogota'yı Villavicencio kentine bağlayan bir köprünün de yıkıldığı bölgede, çamur kaplı sokakları temizlemek için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

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