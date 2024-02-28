Kolombiya'da toplu mezar: 1086 kişiye ait kalıntılar bulundu

Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesinde yer alan Cucuta kentindeki merkez mezarlıkta yapılan kazıda toplu mezar tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucu 4 bin çöp torbasının içinden 1086 kişiye ait kalıntılar çıktı.

Kayıp Kişileri Arama Birimi (UBPD) ve Özel Barış Yargısından (JEP) yapılan açıklamada, kalıntıların çatışma döneminde kaybolan kişilere ait olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, konuya ilişkin sosyal medya hesabı hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, Kolombiya halkının maruz kaldığı toplu katliamın göstergesi gibi duruyor." ifadesini kullandı.