Kolombiya'da toprak kayması: 33 kişi öldü

Kaynak: AA
Kolombiya'da toprak kayması: 33 kişi öldü
Kolombiya'nın Choco yönetim bölgesindeki otoyolda meydana gelen toprak kaymasında 33 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Choco bölgesine bağlı Carmen de Atrato kasabası yakınındaki otoyolda gerçekleşen olayda 33 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Choco Valisi Nubia Carolina Cordoba, mümkün olduğunca daha fazla kişinin kurtarılması amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Acil Durum Merkezi’nden yapılan açıklamada çok sayıda ihbar alındığı ve düşünülenden daha fazla kişinin toprak altında olabileceği belirtildi.

Ayrıca, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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