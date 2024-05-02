Kolombiya'dan İsrail’e rest

Kaynak: AA
Kolombiya'dan İsrail’e rest
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistin’e yönelik giderek daha da şiddetlenen saldırıları sebebiyle, İsrail il ile ilgili kritik bir karar aldı.

Kolombiya’nın Başkenti Bogota’da gerçekleştirilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, tarihi Bolivar Meydanı'nda bir konuşma gerçekleştirdi.

aa-20240501-34437255-34437217-kolombiya-cumhurbaskani-gustavo-petro-1-mayis-kutlamalarinda-konusma-yapti.jpgGustavo Petro, Filistin halkına yönelik saldırıları sebebiyle yarından itibaren İsrail ile bütün diplomatik ilişkileri keseceğini ifade etti ve "Soykırımcı bir lider ve hükümet olmasından ötürü" ifadesini kaydetti.

İsrail’in Gazze’de bir soykırım gerçekleştirdiğinin altını çizen Petro, "Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde: Soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür" açıklamasında bulundu.

ekran-goruntusu-2024-05-02-100243.pngPetro, yaptığı konuşmada, İsrail’in hava saldırıları nedeniyle Gazze’de bebeklerin yaşamını yitirdiğini ve dünyanın birçok noktasında insanların sokaklarda, yaşanan bu insanlık dramını protesto ettiğini iletti.

Petro, 26 Mart günü yaptığı açıklama sırasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karara uymaması halinde İsrail'le diplomatik ilişkileri keseceğini açıklamıştı.

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