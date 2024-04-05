Kolombiya'dan İsrail'e tepki

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen hava saldırısında yaşamını yitiren 7 WCK çalışanının aileleriyle dayanışma içinde olunduğu aktarıldı.

Yapılan açıklamada, İsrail devletinin bölgede çalışan sivil toplum kuruluşu personellerinin güvenliğini garanti altına alması gerektiği vurgulanarak, "İsrail, insani yardım sağlayan personeli koruma görevini tanımlayan uluslararası insancıl hukuka saygı göstermelidir. Kolombiya, kapsamlı ve bağımsız bir soruşturmanın yapılmasını ve bu talihsiz olayın bir an önce aydınlatılmasını talep ediyor." denildi.

Gazze Şeridi'nde büyük bir gıda krizinin olduğuna dikkat çekilen açıklamada, tüm bölgeye insani yardımların hızlıca ulaştırılmasının gerekli olduğunun altı çizildi.