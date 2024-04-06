İsrail’in öldürdüğü yardım kuruluşu çalışanı için 102 bin dolar bağış toplandı

Kaynak: AA
İsrail’in öldürdüğü yardım kuruluşu çalışanı için 102 bin dolar bağış toplandı
İsrail’in Gazze’de hava saldırısı düzenlediği Uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen-WCK’nın çalışanı Jacob Flickinger’ın ailesi adına 102 bin dolar bağış toplandı.

Flickinger'ın ailesi için kurulan bağış sayfasında, "Aile, evi geçindiren tek birey olan Jacob'un ölümünden sonra bu yardımla bir süre geçimini sağlayacak, henüz bebek yaştaki oğlu için birikim yapacak, uçuş ve cenaze masraflarını karşılayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kanada ve ABD vatandaşlığı bulunan Flickinger, geride bir eş ve bebek bıraktı.

NE OLMUŞTU?
İsrail ordusunun Gazze’ye düzenlediği hava saldırında vurulan aracın Uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı’na ait olduğu ortaya çıkmış, Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu 7 çalışan hayatını kaybetmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Biden’ın, “İsrail’e yardımların sivillerin hedef alınmamasına bağlı olduğuna” yönelik açıklaması sonrası birliğin başındaki komutan görevden alınmıştı.

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