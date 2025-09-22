'Koltuğa işedi' iddiası! Kızılcık Şerbet’i oyuncuları arasında kriz çıktı... Yapımcı noktayı koydu

Geçtiğimiz aylarda Kızılcık Şerbeti’nden apar topar ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılması büyük ses getirmişti. Sosyal medyada Feyza Civelek ile Sibel Taşçıoğlu arasındaki kriz konuşulurken yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre; Feyza Civelek'in (Nilay) sette bir koltuğa işediği, suçu Sibel Taşçıoğlu'nun üzerine attığı söyleniyor.

Öte yandan tartışmanın büyüyerek tokat atmaya kadar gittiği de ileri sürülüyor. Yaşanan tartışmaların ardından, ise Pembe karakteri için ölüm sahnesi yazıldığı iddia edildi.

Bu iddialar sosyal medyada hızla yayılırken dizinin yapımcısı Gold Film konuya dair şöyle bir açıklama yayınladı;

“Kamuoyunun Bilgisine;

Kızılcık Şerbeti dizimizin oyuncuları hakkında son günlerde sosyal medyada yer alan asılsız ve mesnetsiz iddiaların gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz.

Pembe karakterinin hikayesi doğal akışında sona ermiş ve bu nedenle oyuncumuz dizimizin kadrosundan ayrılmıştır. Bu ayrılışın üzerinden beş ay geçtikten sonra, basında ve sosyal medyada oyuncularımız hakkında asılsız iddialarda bulunulmasının dizimize zarar vermeye yönelik olduğu açıktır.

Kamuoyunun yanıltıcı, gerçeğe dayanmayan haberlere ve spekülasyonlara itibar etmemesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Gold Film”