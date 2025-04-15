Koltuğu sallantıda olan Bakan'ın sosyal medya oyunu ifşa oldu!

Bolu Kartalkaya yangını faciasında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin sorumlularından biri olan Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ilişkin ünlü gazeteci Seyhan Avşar, çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Avşar, Bolu faciasının acısı unutulmadan sorumlulardan biri olan Bakanlığın ‘bayram ziyaretlerinde müzelere rekor ziyaretçi’ haberlerinin pek çok sosyal medyada yer almasına dikkat çekti. Avşar, “Bu paylaşımlar neden aynı anda hep bir ağızdan yapıldı? Bu paylaşımlar için Bakanlıktan bir bütçe kullanıldı mı? Şu aşamada bunları bilmiyoruz. Ancak gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır” ifadelerini kullandı.

SEYHAN SOYLU: BU PAYLAŞIMLAR İÇİN BAKANLIKTAN BİR BÜTÇE KULLANILDI MI?

Son dönemde adı sıkça gündeme gelen Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ilişkin ünlü gazeteci Seyhan Avşar, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Avşar, paylaşımında şunları söyledi:

“İzninizle dikkatimi çeken bir şeyi paylaşmak istiyorum. Son dönemde adını sık duyar olduğumuz Kültür ve Turizm Bakanı’na dair bazı dikkat çekici şeyler ile karşılaşıyorum. Mesela dün ne hikmetse çok sayıda sosyal medya hesabı bayram tatilinde müzelere yapılan ziyaretçi sayısına dair sosyal medyadan paylaşımlar yaptı. Şüphesiz bu paylaşımlar Sayın Bakan’ın şahsı ile ilgili değildi. Ancak “bulunduğu koltuğun hakkını nasıl da veriyor, işini nasıl da iyi yapıyor? Bravo” dedirtecek türdendi. Bu paylaşımlar neden aynı anda hep bir ağızdan yapıldı? Bu paylaşımlar için Bakanlıktan bir bütçe kullanıldı mı? Şu aşamada bunları bilmiyoruz. Ancak gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır.”

İzninizle dikkatimi çeken bir şeyi paylaşmak istiyorum.



Son dönemde adını sık duyar olduğumuz Kültür ve Turizm Bakanı’na dair bazı dikkat çekici şeyler ile karşılaşıyorum. Mesela dün ne hikmetse çok sayıda sosyal medya hesabı bayram tatilinde müzelere yapılan ziyaretçi sayısına… — Seyhan Avşar (@seyhanavsar) April 14, 2025

PAYLAŞIMIN KONUSU NE?

Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bayram tatili boyunca müzelere 1 milyon üzeri ziyaretçi geldiğini duyurmuştu. Ersoy, “9 günde 1 milyonu aştık! Bayram tatili boyunca müze ve ören yerlerimize olan büyük ilgi kültürel mirasımıza verilen değerin en güzel göstergesi oldu. Sadece 9 günde müze ve ören yerlerimizi 1 milyon 50 bin 215 ziyaretçi gezdi. En çok ilgi gören ilk 15 müzemizi ise toplam 584 bin 380 kişi ziyaret etti.

BAHÇELİ’DE ERSOY’U ELEŞTİRMİŞTİ

21 Ocak 2025'te Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal otelinde meydana gelen yangında 78 kişi can vermişti. Yangına ilişkin ihmal tartışmaları gündeme gelmişti. Öyle ki Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın otele “Turizm İşletme Belgesi” verdiği ancak yangından sonra bu belgeyi sitesinden kaldırdığı görülmüştü. İhmal tartışmaları sürerken sorumluluk tartışması Kültür ve Turizm Bakanlığı ile CHP'li Bolu Belediye Başkanı arasında da karşılıklı suçlamalara dönüşmüştü. Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 28 Ocak'taki grup toplantısında "sorumluluk tartışması"nın tüm taraflarını eleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bir toplantıda, "yangında ihmali ve sorumluluğu olanların sonuna kadar üzerine gidileceğini" söylemişti. Pek çok kulis yazarları ise kabine değişikliğinde ilk ismin Ersoy olduğunu yazmıştı.

YANGIN FACİASINDA SPOR SALONUNDAYDI İDDİASI

Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, yangının sabahında Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un spor salonunda olduğunu köşesinde yazmıştı. Ersoy’un yangında spor salonunda olması büyük eleştiri toplamıştı. Uğuroğlu, “Bakan bey, böyle bir facia yaşanırken Bolu’ya yangın yerine değil, Ankara’da sabah sporuna gitmeyi tercih etmiş!.. Bu dehşet bilgi, Bakan beyle aynı otelin salonunda o sabah spor yapmakta olan adı bende saklı bir okurum tarafından bana iletildi” demişti.