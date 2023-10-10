‘Koltuk’ krizi sonucu Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye teşekkür telefonu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM’de yaşanan ‘koltuk’ kriziyle ilgili olarak çözüm sunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi arayarak teşekkür etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
‘Koltuk’ krizi sonucu Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye teşekkür telefonu

Davutoğlu, Bahçeli’nin siyasi olgunluk ve nezaketini övdü. Bahçeli ise MHP grubunun Gelecek-Saadet Grubu ile işbirliği içinde olacağını belirtti.

TBMM’de koltuk krizi nasıl çözüldü?

Olay, 10 Ekim 2023 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gelecek Partisi ile Saadet Partisi’nin birlikte kurduğu Gelecek-Saadet Meclis Grubu’nun TBMM Genel Kurulu’nda oturma düzeni ile ilgili eşitlik ilkesine dayalı haklı talebi yerine getirilmemişti. Grup, MHP’nin oturduğu ön sıradaki 4 koltuktan ikisini istemişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuya müdahale ederek sorunu çözdü. Bahçeli, MHP sıralarından feragat ederek Gelecek-Saadet Grubu’na yer verdi. Böylece grup, TBMM Genel Kurulu’nda istediği yere oturmuş oldu.

Davutoğlu ve Bahçeli arasında telefon görüşmesi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Gelecek Partisi’nden yapılan açıklamada görüşmeye ilişkin şu bilgi verildi:

“Sayın Davutoğlu Sayın Bahçeli’ye Saadet-Gelecek Meclis Grubunun TBMM Genel Kurulunda oturma düzeni ile ilgili eşitlik ilkesine dayalı haklı talebinin yerine getirilmemesi dolayısıyla ortaya çıkan sorunun MHP sıralarından feragat ederek yer vermek suretiyle aşılmasında gösterdiği siyasi olgunluk ve nezaket için teşekkürlerini iletmiş, MHP lideri Sayın Bahçeli ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek MHP grubunun TBMM bünyesinde Gelecek-Saadet Grubu ile temas ve işbirliği içinde olacağını vurgulamıştır.”

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