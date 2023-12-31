Komandolar - Jandarmalar - AFAD ve AKUT ekiplerinin aradığı çocuk nerede bulundu

Kaynak: DHA
Komandolar - Jandarmalar - AFAD ve AKUT ekiplerinin aradığı çocuk nerede bulundu
İzmir’de ailesinin küçükbaş hayvanlarını toplamaya giden çocuktan haber alınamayınca devreye Komandolar, AFAD ve AKUT ekipleri ile Jandarma ekipleri girdi. 13 yaşındaki çocuk dere yatağına sığınmış halde bulundu.

Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen olayda 13 yaşındaki Ç.K ailesinin küçükbaş hayvanlarını otlamaktan geri geri getirmek üzere meraya gitti. Hayvanların eve dönüp 13 yaşındaki çocuğun eve gelmemesi üzerine Ç.K’nın ailesi durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Komando timleri, Jandarma ekipleri, AFAD ve AKUT yetkilileri ile izci köpekler gönderildi.

DERE YATAĞINA SAKLANMIŞ

Aramaların sonucunda 13 yaşındaki çocuğun dere yatağına sığındığı ortaya çıktı. Ç.K’nın gece saatlerinde hayvanlardan korunmak üzere dere yatağına saklanmış olduğu belirtildi.

Ç.K tebdir amaçlı hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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