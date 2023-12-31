Komandolar - Jandarmalar - AFAD ve AKUT ekiplerinin aradığı çocuk nerede bulundu

Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen olayda 13 yaşındaki Ç.K ailesinin küçükbaş hayvanlarını otlamaktan geri geri getirmek üzere meraya gitti. Hayvanların eve dönüp 13 yaşındaki çocuğun eve gelmemesi üzerine Ç.K’nın ailesi durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Komando timleri, Jandarma ekipleri, AFAD ve AKUT yetkilileri ile izci köpekler gönderildi.
DERE YATAĞINA SAKLANMIŞ
Aramaların sonucunda 13 yaşındaki çocuğun dere yatağına sığındığı ortaya çıktı. Ç.K’nın gece saatlerinde hayvanlardan korunmak üzere dere yatağına saklanmış olduğu belirtildi.
Ç.K tebdir amaçlı hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu ifade edildi.