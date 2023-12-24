Kombide hayat kurtaran yöntemler. Bunları yaparsanız kombinizi cayır cayır yakacaksınız

Soğuk havaların gelip çatmasıyla birlikte kombiler açıldı enerji tüketimi de arttı. Ekonomideki sıkıntılar ve her gün artan pahalılık nedeniyle vatandaş cebindeki 5 liranın hesabını yaparken bir de doğalgaz giderlerinin dâhil olmasıyla birlikte daha zor günler de kapıda.

Peki, doğalgazdan tasarruf etmenin yöntemleri neler?

Doğalgaz faturasında tasarruf sağlarken aynı zamanda evin sımsıcak olmasını sağlayabilmek için uygulanması gereken belli başlı yöntemler bulunmaktadır.

DOĞALGAZ TASARRUF YÖNTEMLERİ

Bu yöntemlerin başında elbette kombi bakımının düzenli olarak yapılması gelmektedir. Kombi bakımının düzenli olarak yapılması, peteklerin sağlıklı şekilde yanabilmesi açısından önemlidir.

Bina dış cephe yalıtımı %40 tasarruf sağlar

Dış cephe yalıtım imkânı yoksa radyatörlerin arkasına ısı yalıtım levhaları koymak önemli derecede tasarruf sağlar

Oda termostatı kullanarak, her 1 derece farkta %6 tasarruf sağlanır

Peteklere termostatik vana takılması tasarruf sağlar. Az kullanılan odalarda düşük ayara getirilerek

Yerden ısıtma sistemi varsa, yoğuşmalı kombi kullanımı ciddi derecede tasarruf sağlar

Meskenin pencere ve kapıları pvc doğrama ve çift cam yapılmalıdır. Buna imkânınız yoksa lastik fitille çevresi yalıtılabilir

Kullanıma başlamadan önce kombi ve radyatörlerin bakımı yapılmalıdır

Peteklerin reglaj ayarı yapılmalıdır

Gece yatarken perdelerin kapatılması tasarruf sağlar

Radyatörlerin önünü kapayacak şekilde ev düzenlenmemelidir

Perdelerin, radyatörleri kapatmadığına dikkat edilmelidir

Sıcak havalarda kombi ayarı düşürülmesi tasarruf sağlar

Tasarruflu kombi kullanımı için minimum 3 radyatörün çalıştırılması, sistem için gereken devir daimi sağlayan kombi pompasının daha az enerji harcamasını sağlar.

Ayrıca, oturma odası, yatak odası ve mutfak için ideal sıcaklık değerleri 20 derece olurken; giriş, hol ve koridor için ideal sıcaklık değeri 15 derece olması gerektiği vurgulanmaktadır. Banyo da ise ideal sıcaklık değerinin 24 derece olmasının yeterli olduğu savunulmaktadır.