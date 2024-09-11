Kombiyle ısıttı olmaz denileni başardı. Tebrikleri kabul etti

Battalgazi ilçesi Kadıçayırı Mahallesi'nde yaşayan fidancı Nurettin Çarpıcı, hobi amaçlı 50 metrekarelik bir alanda Mersin Anamur’dan getirdiği muz fideleriyle muz üretimi yapmayı başardı.

Geçtiğimiz günlerde Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar’ın da ziyaret ederek tebrik ettiği Nurettin Çarpıcı, mutlu olduklarını ifade etti.

Ürün kalitesine bağlı olarak üretim alanını genişletebileceklerini aktaran Çarpıcı, "Arkadaşlarla sohbet ederken muz konusu gündeme geldi. Malatya’da olur mu olmaz mı derken Anamur’daki yakınlarımızdan muz fidesi istedik" dedi.

Çarpıcı "Gelen fideleri 50 metrekarelik bir alanda geçtiğimiz yıl değerlendirdik kış aylarında iç sıcaklığı da elektrikli kombi ile 20 derecede tutarak bu yıl Haziran ayı itibariyle ürün elde etmeyi başardık" dedi.

Çarpıcı, yüksek verim almaları halinde ürünün üretim alanını genişletmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.