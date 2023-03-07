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Kalbine yenik düşmüştü. Komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Çorum'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Komiser Yardımcısı Mesut Aydın, memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 15:35
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Komiser yardımcısı Mesut Aydın Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Kalbine yenik düşmüştü. Komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı
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İHA

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Mesut Aydın, sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi. Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın için Çorum Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve helallik alınmasının ardından Aydın'ın cenazesi memleketi olan Tokat'ın Erbaa ilçesine getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Aydın’ın naaşı, ilçeye bağlı Çerkez Fındıcak Köyünde aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Belediye başkanı Ertuğrul Karagöl, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve vatandaşlar katıldı.

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