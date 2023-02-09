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Deprem sendromlarından olan Kompartman ne anlama geliyor tedavisi var mı?

Deprem sonrasında en fazla can kaybına neden olan durumlardan biri de Kompartman Sendromu olarak isimlendiriliyor. Peki, Kompartman Sendromu nedir? Depremzedelerde Kompartman Sendromu ne anlama geliyor, tedavisi var mı? Detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 11:51
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Kompartman sendromu ne anlama geliyor tedavisi var mı?

Deprem sendromlarından olan Kompartman ne anlama geliyor tedavisi var mı?
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Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde hissedilen depremlerin ardından enkazdan çıkarılanlar için umutlu bekleyiş devam ediyor.

Depremden sonra en çok korkulan konular birisi olan sendromlar ise güncelliğini koruyor. Bunlar birisi olan Kompartman Sendromu detaylarıyla korkuttu.

Kompartman Sendromunun detayları…

KOMPARTMAN SENDROMU NEDİR?

Kompartman sendromu, ekstremitelerde kapalı kas fasyalarının içinde artmış perfüzyon basıncı nedeni ile meydana gelen iskemi sonucu, kas ve sinir dokularında fonksiyon kaybı ile karakterize klinik bir tablodur. Kısaca sınırlı bir bölgede basıncın artması ve bu bölgedeki organlarda yapısal/fonksiyonel bozuklukların meydana gelmesidir.

Kompartman sendromu genel olarak kas içi kanama veya aşırı ödem sonucu oluşur. Yüksek enerjili yaralanmalardan sonra kas dokusunun ezilmesi, bacak veya kollarda meydana gelen kırıklar gibi sebeplerden dolayı kas içi aşırı kanama veya ödem oluşur. Bu nedenle facia içi aşırı basınç meydana gelir. Klinik şikâyetlerin varlığında kronik kompartman sendromunda tanı kompartman basıncı ölçümüyle konulabilir.

KOMPARTMAN SENDROMU NE ANLAMA GELİYOR, TEDAVİSİ VAR MI?

Kompartman sendromu genellikle bir kemik kırığından sonra gelişir. Sonuç olarak, belirli kas gruplarında sıvı birikir. Şişlik ve şiddetli ağrı görülür. Hızlı bir şekilde tedavi edilirse doku tamamen iyileşebilir. Hastanın özellikle kendini daha iyi hissetmesi amacı ile tedavi edilmesi gerekir. Kompartman sendromu tedavi edilmezse hastanın el ve ayaklarında hatta kollarında dahi hissizlik meydana gelir. Tedavi edilmediği takdirde bu durum iyice kronikleşir ve hasta artık elini ve bacaklarını hissetmemeye başlar.

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