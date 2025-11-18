İstanbul Maslak’taki lüks sitede uzun süredir devam eden gerilim, tehdit ve kapı zorlama iddialarıyla yeni bir boyuta ulaştı.

Sabah Gazetesi’nden Batuhan Altınbaş’ın haberine göre, Asil Gök, sevgilisi Derya Uluğ ve avukatlarıyla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gelerek Nazlı E. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şikâyet dilekçesinde, Nazlı E.’nin uzun süredir yüksek sesle pilates dersi verdiği, gece geç saatlere kadar gürültü çıkardığı, bu eylemlerinin “kişilerin huzur ve sükûnunu bozma” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarını oluşturduğu belirtildi.

Dilekçede ayrıca, Nazlı E.’nin 6 Kasım 2025’te bir televizyon kanalına verdiği röportajda Asil Gök’ün ev stüdyosundan gelen seslerden rahatsız olduğunu iddia ettiği, ancak bu iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

Gerilim, geçtiğimiz pazartesi gecesi zirve yaptı. İddiaya göre; Nazlı E., Asil Gök’ün dairesinin kapısını tekmeleyerek ve zorlayarak içeri girmeye çalıştı, kapıya zarar verdi, yüksek sesle tehditler savurdu. O sırada evde Derya Uluğ ve misafirlerin de bulunduğu öğrenildi.

Asil Gök ve avukatları, güvenlik kamera görüntüleri ile site yönetiminin tutanaklarını delil olarak sundu ve Nazlı E. hakkında acilen uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verilmesini talep etti.

DERYA ULUĞ KİMDİR?

Derya Uluğ, 21 Şubat 1986’da İzmir’de doğmuş Türk pop müzik şarkıcısı ve söz yazarıdır.

Bulgaristan ve Arnavutluk göçmeni kökenli bir ailenin kızı olan Uluğ, müzik tutkusunu çocuk yaşlarda keşfetti. Henüz 8 yaşındayken bir ses yarışmasına katılarak yeteneğini ilk kez sergiledi.

Eğitim hayatında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Haliç Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda yüksek lisans yaptı.

Profesyonel müzik kariyerine ise 3 yıl boyunca Ebru Gündeş’in vokalistliğini yaparak adım attı. Bu dönemde sahnede kazandığı deneyim, kendi yolunu çizmesinde büyük rol oynadı.

2016 yılında, söz ve müziğinde nişanlısı Asil Gök’ün de imzası bulunan “Okyanus” single’ıyla çıkış yaptı.

Şarkı kısa sürede büyük ilgi gördü ve aynı yıl 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Çıkış Yapan Solist” ödülünü kazandı.

2023’te ilk stüdyo albümü Nefes’i yayımladı. Kariyeri boyunca Ece Seçkin, Güven Yüreyi, Emrah Karaduman, Cem Belevi gibi isimlerle düetler yaptı.

“Kanunlar Gibi”, “Ah Zaman”, “Canavar”, “Nabız 180” ve “Sana Çıkıyor Yollar” gibi şarkıları listelerde uzun süre kaldı. Ayrıca 2023 yılında FOX’ta yayınlanan Yaz Şarkısı adlı dizide kendisi olarak konuk oyuncu oldu.

ÖNE ÇIKAN ÇALIŞMALARI

• Albüm: Nefes (2023)

• İlk single: Okyanus (2016)

• Ödül: 43. Altın Kelebek – En İyi Çıkış Yapan Solist (2016)

KİŞİSEL HAYATI

Derya Uluğ, uzun süredir birlikte olduğu müzisyen ve aranjör Asil Gök ile nişanlıdır. Çift, sık sık sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla gündeme geliyor.

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden biri olarak kabul edilen Derya Uluğ, hem duygusal hem de hareketli şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.