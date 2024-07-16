Komşu kırmızı alarm verdi

Düzenleme: Kaynak: AA
Komşu kırmızı alarm verdi

Bulgaristan'da yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle 5 bölgede "kırmızı" seviyede uyarı yapıldı.

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) geçtiği habere göre, Bulgaristan Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü, Blagoevgrad, Pleven, Veliko Tarnovo ve Ruse bölgelerinde "kırmızı", ülkenin kalanında ise "turuncu" kategoride sıcaklık uyarısı geçti.

Gün içinde sıcaklıkların 37 ile 42 santigrat derece arasında değiştiği ülkede "kırmızı" kategorinin yarın itibarıyla ülkenin diğer bölgelerini de kapsayacağı ifade edildi.

sicak.jpgKara Yolları Altyapı Ajansı, sıcaklığın yarın 35 santigrat derece üstüne çıkması beklenen Bulgaristan'da 10 bölgede 20 ton üstü kamyonların yollara çıkması yasaklandığını duyurdu.

Son Haberler
Barışmak için gelen husumetlisini vurdu Gündem
Barışmak için gelen husumetlisini vurdu
Fenerbahçe'den olay yaratan Cenk Tosun videosu Spor
Fenerbahçe'den olay yaratan Cenk Tosun videosu
Mevduat nedir? Mevduat hesabı nasıl açılır? Vergi alınır mı? Keşfet
Mevduat nedir? Mevduat hesabı nasıl açılır? Vergi alınır mı?
AKP'li başkan düğünde 5 lira takınca karakolluk oldu Gündem
AKP'li başkan düğünde 5 lira takınca karakolluk oldu
Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü Yerel Haberler
Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü
Emekli zammının acısı EYT'lilerden çıktı. SGK o desteği sessiz sedasız kaldırdı Ekonomi
Emekli zammının acısı EYT'lilerden çıktı. SGK o desteği sessiz sedasız kaldırdı
Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı Spor
Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı