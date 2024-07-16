Komşu kırmızı alarm verdi

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) geçtiği habere göre, Bulgaristan Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü, Blagoevgrad, Pleven, Veliko Tarnovo ve Ruse bölgelerinde "kırmızı", ülkenin kalanında ise "turuncu" kategoride sıcaklık uyarısı geçti.

Gün içinde sıcaklıkların 37 ile 42 santigrat derece arasında değiştiği ülkede "kırmızı" kategorinin yarın itibarıyla ülkenin diğer bölgelerini de kapsayacağı ifade edildi.

Kara Yolları Altyapı Ajansı, sıcaklığın yarın 35 santigrat derece üstüne çıkması beklenen Bulgaristan'da 10 bölgede 20 ton üstü kamyonların yollara çıkması yasaklandığını duyurdu.