Komşuda 68 noktada yangın çıktı

Düzenleme: Kaynak: AA
Komşuda 68 noktada yangın çıktı

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, dün 68 noktada orman yangını çıktığını bildirdi.

Kikilias, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Uzun süren sıcak hava dalgası ve kuraklık, itfaiyecilerin işini zorlaştırıyor. Ülke genelinde dün 68 noktada orman yangını çıktı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yetkililer, bugün ülkenin bazı bölgelerinde kavurucu sıcakların "yüksek yangın riski" taşıdığı gerekçesiyle "turuncu alarm" durumuna geçildiğini bildirdi.

Turuncu alarm durumuna geçilen Atina, Argolida, Eğriboz ve Viotia'da itfaiye ekiplerinin gözlem uçuşları gerçekleştireceğini aktaran yetkililer, bu bölgelerde orman yangınlarıyla mücadele için hazırlanan Acil Durum Planı'nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Yetkililer, halka dikkatli olmaları ve yangın çıkarabilecek davranışlardan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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