Komşuda korkunç yangın. Yetkililer ‘Kaçın’ dedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Komşuda korkunç yangın. Yetkililer ‘Kaçın’ dedi

Yunanistan’da çıkan orman yangınında alevlerin yüksekliği 25 metreyi buldu. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle yetkililer ‘kaçın’ emri verdi.

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava’da dün orman yangını çıktı. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı. Yunanistan basınında çıkan haberlere göre 9 köy tahliye edildi.

Alevler 25 metreye ulaşırken yangının bir çocuk hastanesini ve bir askeri hastaneyi tehdit ettiği öğrenildi. İki hastane tahliye edilirken çocuk hastanesi için kararın geç alındığı ve içinin dumanla dolduğu belirtiliyor.

Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, Perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarırken, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtti.

Yangın nedeniyle Başbakan Kiryakos Miçotakis'in de tatilini kesip Atina'ya döndüğü bildirildi.

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