Komşuda koronavirüs vakalarında patlama

Yunanistan’da 18-24 Eylül tarihleri arasında Koronavirüs sebebiyle hastaneye yatan ve entübe olan kişi sayılarında önceki haftalara göre artış yaşandığı açıklandı.

Komşuda koronavirüs vakalarında patlama

Yunanistan'da kaydedilen Kovid-19 vakalarının son günlerde hızla arttığı bildirildi. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre, 18-24 Eylül haftasında, Kovid-19 vaka, virüs nedeniyle hastaneye yatan ve entübe olan kişi sayıları önceki haftalara göre artış gösterdi.

Hastanede Kovid-19 tedavisi olan hasta sayısı 800'ü aşarken, entübe hasta sayısı da 150'yi geçti. Mevcut vaka sayısı açıklanmazken, söz konusu artışta okullarda eğitime yeniden başlanması da etkili oldu.

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YENİ BİR AŞILAMA SÜRECİ BAŞLAYACAK

Ta Nea gazetesinin haberine göre, ekim ayında Kovid-19'a karşı yeni bir aşılama süreci başlatılacak. Kovid-19 vakalarının sağlık sistemi üzerinde baskı oluşturmaması için özellikle yaşlı ve kronik hastalık sahibi kişilerin aşılanmasına ağırlık verilecek.

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