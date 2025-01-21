Komşudan Türkiye’ye başsağlığı mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Bolu'daki otel yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Türkiye'ye baş sağlığı diledi.

Azerbaycan, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kardeş Türkiye'de bir otelde çıkan yangında can kayıpları ve yaralananların olması bizi derinden üzdü. Meydana gelen bu facia nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, dost ve kardeş Türkiye'ye derin üzüntüyle başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde saat 03.30 sıralarında restoran kısmında başlayan yangın, kısa sürede tüm oteli sarmıştı. Yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetmiş, 32 kişi yaralanmıştı.