Komşular arasında bıçak ve tornavidalı 'gürültü' kavgası: 3 yaralı

Düzce’de U.B. isimli şahıs yan dairede oturan ailenin gürültü yapması üzerine evin kapısını çaldı.

U.B., açan olmayınca kapıyı yumruklamaya başladı.

Sonunda kapıyı açan K.K. ve H.K. isimli kadın ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi, U.B.'yi darbetti.

U.B. ise darp edildikten sonra evden aldığı tornavida ile K.K ve H.K.'yı yaraladı.

İsmi öğrenilemeyen bir kişi de U.B.'yi bıçakla yaraladı.

Öte yandan, kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi olay sırasında bağıran kadının başına vurdu.

Yaralı 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

H.K. isimli kadın ile U.B.'yi bıçaklayan kişi ise gözaltına alındı.