Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Denizli Pamukkale’de komşusuyla gürültü nedeniyle tartışan şahıs, silahla etrafa rastgele ateş açtı. Olayda şahsın tartıştığı komşusu ölürken, kiracısı da yaralandı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yaşayan Hasan E., gürültüden rahatsız olduğu gerekçesiyle komşusu İbrahim Kızılkaya ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonucu Hasan E, silahla rastgele ateş açtı.

Tabancadan çıkan mermiler İbrahim Kızılkaya ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kiracıya isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan İbrahim Kızılkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından Hasan E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

aw170256-01.jpg

aw170256-02.jpg

aw170256-03.jpg

aw170256-04.jpg

aw170256-05.jpg

aw170256-06.jpg

aw170256-07.jpg

Son Haberler
Ahmet Şık, Gökhan Zan’la görüşmesini anlattı: Spor yorumculuğu meselesini sorduk ‘istedim’ dedi Gündem
Ahmet Şık, Gökhan Zan’la görüşmesini anlattı: Spor yorumculuğu meselesini sorduk ‘istedim’ dedi
Erman Toroğlu Şenol Güneş'in adının silinmesini istedi Spor
Erman Toroğlu Şenol Güneş'in adının silinmesini istedi
İsmail Kartal bin pişman oldu Spor
İsmail Kartal bin pişman oldu
Konya'da 4 TIR’ın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 ölü Yaşam
Konya'da 4 TIR’ın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 ölü
Eskişehirspor'a saldırı Spor
Eskişehirspor'a saldırı
Alperen için kritik günler Spor
Alperen için kritik günler