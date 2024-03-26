Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yaşayan Hasan E., gürültüden rahatsız olduğu gerekçesiyle komşusu İbrahim Kızılkaya ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonucu Hasan E, silahla rastgele ateş açtı.

Tabancadan çıkan mermiler İbrahim Kızılkaya ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kiracıya isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan İbrahim Kızılkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından Hasan E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.