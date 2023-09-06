Komşularını öldürüp intihar etti

Ankara’da bir kişi, komşusu olan ve husumet yaşadığı evli çifti av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Komşuların birbirleri ile yıllardır kavgalı oldukları belirtildi.

KAYNAK: İHA
Komşularını öldürüp intihar etti

Ankara'nın Çubuk ilçesinin Aşağı Emirler Köyü’nde dün akşam saatlerinde, Lütfü Topçu (68), sürekli tartıştığı ve kavgalı olduğu komşusu İbrahim Bartan’ı ve onun eşi Nazik Bartan’ı (68) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

aw024400-06.jpg

Daha sonra kendi bahçesine geçen Topçu, aynı silahla kendisini vurarak intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Vefat eden Bartan çiftinin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna, saldırgan Lütfü Topçu’nun cesedi ise Pursaklar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

aw024400-07.jpg

TOPRAĞA VERİLDİLER

Yaşlı çift için bugün köylerinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Bartan çiftinin naaşları namazın ardından gözyaşları eşliğinde aile mezarlığında toprağa verildi. Saldırgan Lütfü Topçu’nun ise Karşıyaka Mezarlığı’nda yer alan Ahmet Efendi Cami’sinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

aw024400-05.jpg

"3-4 SENEDİR TARTIŞIYORLAR"

Olayla ilgili konuşan köy derneğinin başkanı Ali Said Kaymak, “Birbirleri ile komşulardı. Küçük meselelerden dolayı sürekli sürtüşme halindeydiler. Birbirinden sürekli şikayetçi oluyorlardı. Ben de kendilerini her gördüğümde böyle davranmamaları konusunda uyarıyordum. Birbirleri ile 3-4 senedir tartışıyorlardı. Dün İbrahim evinin önünde traktörünün tekerleğini değiştiriyormuş. O sırada Lütfü elindeki tüfekle çok yakın bir mesafeden İbrahim’i sırtından vurmuş. Ardından da İbrahim’in eşini ateş ederek öldürmüş. Ardından da kendi göğsüne sıkarak yaşamına son vermiş. Aniden yaşanan bir olaymış. Hepsini de tanırdım. Küçük meselelerden dolayı hep tartışırlardı." dedi.

aw024400-01.jpg

aw024400-02.jpg

aw024400-03.jpg

aw024400-04.jpg

Öne Çıkanlar
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Son Haberler
Tesla fabrikasında 2 milyonuncu araç üretildi Teknoloji - Otomotiv
Tesla fabrikasında 2 milyonuncu araç üretildi
Dev perakende zinciri iflas etti. 12 bin kişi işsiz kalacak Ekonomi
Dev perakende zinciri iflas etti. 12 bin kişi işsiz kalacak
Trabzonspor'da 3 ayrılık birden yolda Spor
Trabzonspor'da 3 ayrılık birden yolda
Nevşehir'de sabıkası olan 7 sığınmacı sınır dışı edilecek Güncel
Nevşehir'de sabıkası olan 7 sığınmacı sınır dışı edilecek
Dünya genelinde kanser vakalarında şok artış. Araştırmadan korkutan sonuçlar Sağlık
Dünya genelinde kanser vakalarında şok artış. Araştırmadan korkutan sonuçlar
Osmaniye'de savrulan aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Güncel
Osmaniye'de savrulan aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metrosu'nun 3 istasyonu hizmet vermiyor Güncel
M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metrosu'nun 3 istasyonu hizmet vermiyor