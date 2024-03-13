Komşularının haber alamadığı yaşlı kadın ölü evinde bulundu

Kaynak: İHA
Komşularının haber alamadığı yaşlı kadın ölü evinde bulundu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, komşularının haber alamadığı 76 yaşındaki bir kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Hacıhızır Mahallesi Bağlar Yolu Sokak'taki 3 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde tek başına yaşayan Ayşe Sebahat Bıçakçı'dan haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan olmayınca içeri giren itfaiye ekipleri, Bıçakçı'yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Bıçakçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ayşe Sebahat Bıçakçı'nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Bıçakçı'nın ölüm sebebi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

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