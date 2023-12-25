Komşunuzdan bunu isterken dikkat edin

Hürriyet’in haberine göre, Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever, düzenlenen basın toplantısında bilinçsiz ilaç kullanımına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Doktorlar tarafından reçeteye yazılmayan, vatandaşlar tarafından bilinçsizce kullanılan ilaçların böbrek, kalp gibi organlara zarar verebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever,

“Vücuttaki tüm organlar birbiri ile işbirliği içindedir. Kalp ve böbrek arasında bu işbirliği diğer organlara göre daha fazladır. Böbrek bu organların başında geliyor. Bu nedenle kardiyorenal sendrom dediğimiz kalp - böbrek sendromu karşımıza sıklıkla çıkmaktadır. Bu hastalığın 5 alt grubu var.

Kardiyorenal sendrom kalbin hastalanıp böbreği etkilemesi, renokardiyak sendrom ise önce böbreğin hastalanıp kalbi etkilemesi. Şeker, yüksek tansiyon, şişmanlık, metabolik sendrom, damar kireçlenmesi, kolesterol yüksekliği, iki organ için de risk faktörüdür” açıklamasını yaptı.

Mehmet Şükrü Sever, romatizma tedavisinde kullanılan ilaçların, antibiyotiklerin, “bitkisel” adı altında satılan ilaçların kardiyorenal sendroma neden olabileceğini söyledi ve “Bilinçsiz kullanılan her ilaç böbrek, kalp ve diğer organlarda tahribata neden olabilir. Hekiminize sormadan ilaç kullanmayın” uyarısını ekledi.