Komşusunu kürekle öldüren sanığın cezası belli oldu

Kaynak: İHA
Komşusunu kürekle öldüren sanığın cezası belli oldu

Erzincan’da geçtiğimiz yıl Temmuz ayında komşusu olan 4 çocuk babası emekli adamı öldüren şahsın aldığı ceza belli oldu.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Erzincan'da meydana gelen olayda, komşusu olan 4 çocuk babası emekli bir adamı evinin bahçesinde kafasına kürekle vurarak öldüren sanık, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

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Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Hacı Cenap Kaya, Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Hacı Cenap Kaya'yı "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı ve cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Ayrıca, Kaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Olay, 31 Temmuz 2023 tarihinde Erzincan merkez, Kavakyolu semti Hamidiye Mahallesi 216 Sokak'ta bulunan müstakil bir evin bahçesinde gerçekleşti.

Şeker Fabrikasından emekli ve 4 çocuk babası olan 55 yaşındaki Nadim Yeşil, evinin bahçesinde kafasına kürek ve sopayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay sonrası Hacı Cenap Kaya polis tarafından yakalandı.

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