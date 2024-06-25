Kuzenlerin kavgası kanlı bitti

Meydana gelen olay merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde yaşandı.

Alınan bilgiler kapsamında S.E. (19) ile Y.İ (16) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönmesiyle Y.İ., S.E.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip geldi.

Sağlık ekipleri yaralanan S.E.'yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı

S.E.; burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acı olay sonrasında firar eden Y.İ. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.