Kömür deposu yandı

Kaynak: İHA

Konya'da Kömürcüler Sitesi'nde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Aslanlı Kışla Caddesi'nde bulunan Kömürcüler Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıktı. Kömür ve inşaat malzemeleri satan iş yerinin depo kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

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Yangın iş yerinde bulunan kömürlere de sıçrayarak büyüdü. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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