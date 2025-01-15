Kömür yardımı yapılması ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de

Karara göre, her il ve ilçede dağıtılacak kömür miktarı, o bölgedeki ihtiyaç sahibi hanelerin sayısı, iklim koşulları ve geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları gibi faktörler göz önünde bulundurularak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek. Yardımdan faydalanacak haneler, vakıflar tarafından kanunda belirtilen muhtaçlık kriterlerine göre belirlenecek ve Bakanlık tarafından kesinleştirilecek.

KÖMÜR, İHTİYAÇ DIŞINDA KULLANILAMAYACAK

Dağıtımı yapılan kömür, sadece hanelerin ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılabilecek. Yardım olarak teslim edilen kömürlerin başka bir amaç için kullanılmasına izin verilmeyecek.

KÖMÜR SEVKİYATI, İLGİLİ KURUMLARLA PLANLANACAK

Bu karar kapsamında vakıflara ve vakıflarca belirlenen hanelere yapılacak olan kömür sevkiyatı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) genel müdürlüklerinin görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenecek olan kriterlere göre düzenlenen sevkiyat programı dahilinde yapılacak. TKİ ve TTK üzerinden temin edilecek kömürün taşınması ve bu konuda öncelik tanınması hususunda Bakanlık veya TKİ ve TTK ile TCDD Taşımacılık A.Ş. arasında protokol yapılabilecek. Vakıflarca belirlenecek ihtiyaç sahibi hanelere il ve ilçe içerisinde dağıtım organizasyonu yine vakıflar tarafından yapılacak.