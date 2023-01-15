Bekir Bozdağ'dan alkış savunması. Komutanlar Erdoğan'ı alkışlamıştı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) komuta kademesine yönelik sözlerini değerlendirdi.

Bakan Bozdağ, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, askeri bir törende ordu komutanlarının, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlamalarının suçlanacak ve kınanacak bir davranış değil, “takdir edilecek bir davranış” olduğunu ileri sürdü.

“Erdoğan'ı alkışladılar diye ordunun şerefli ve kahraman komutanlarına dil uzatanları kınadığını” belirten Bozdağ, açıklamasında şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman komutanları ve askerleri, 'Ölürsem şehit, yaşarsam gazi olurum' anlayışı ile milletimizin ve ülkemizin güvenliği ve savunması için havada, karada ve denizde her daim görevinin başındadır. Ordumuzun şerefli ve kahraman komutanları ile askerlerine dil uzatanlar, milletimizin ve ülkemizin düşmanlarını sevindirenlerdir. Ordumuzun şerefli ve kahraman komutanları ile askerlerine dil uzatanlar, dün olduğu gibi bugün de yarın da karşılarında aziz Türk milletini bulacaktır."