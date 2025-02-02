Konak Belediyesi öğrencilerin yaya güvenliği için renkli yol uygulaması başlattı

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde öğrencilerin yaya güvenliğini sağlamak ve sürücülerin farkındalığını artırmak için kolları sıvayan Konak Belediyesi, pilot alanlar olan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Mimar Sinan Ortaokulu’nun sokaklarında renkli yol uygulamalarını hayata geçirdi. Yaya çizgilerini yenileyen ve renkli boyamalarla çocuklara eğlenceli bir okul yolu tasarlayan Konak Belediyesi, çalışmasını ilçedeki diğer okullarda da yaygınlaştıracak.

Çocuklar için güvenli ve eğlenceli bir okul yolu yaratmayı hedeflediklerini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Okullarımızın çevresinde yer alan yaya yollarında güvenliği artıracak ve yaya konforunu sağlayacak olan uygulamamıza Konak’ımızın diğer okullarında da hızla devam edeceğiz. Kıymetli öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarı dolu bir eğitim öğretim dönemi diliyorum” diye konuştu.