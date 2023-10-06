Konak saldırıya uğrayan Atatürk büstü yenilendi

İzmir Konak'taki Ferahlı Parkı, saldırıya uğrayan Atatürk büstüne yeniden kavuştu. Gerekli çalışmaları yapan Konak Belediyesi, büstü eski yerine yerleştirdi.

KAYNAK: ANKA
Konak saldırıya uğrayan Atatürk büstü yenilendi

Korak'ta saldırıya uğrayan Atatürk büstü yerine konuldu. Saldırıyı kınayan Belediye Başkan Abdül Batur, faillerin bir an önce yakalanmasını isteyerek, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin ortak değeri, gururu ve minnet duyduğu büyük bir dünya lideri. Atatürk’ü bizim kalbimizden de gönlümüzden de zihnimizden de kimse silemez” diye konuştu.

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Konak Belediyesi, Ferahlı Parkı’nı saldırganların tamamen parçaladığı Atatürk büstüne yeniden kavuşturdu. Saldırıyı olayın hemen ardından kınayarak, konuyu belediye meclisine taşıyan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Hangi ahlaksızlar, hangi vatan hainleri yaptıysa şiddetle kınıyorum” diyerek, büstün hiç vakit kaybedilmeden yerine konacağını söylemişti. Batur, sözünü tuttu.

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Konak Belediyesi ekipleri gerekli çalışmaları yaparak büstü Ferahlı Parkı’ndaki yerine tekrar yerleştirdi. Saldırganların, üzerine bölücü terör örgütünün ve sözde liderinin ismini yazdığı büst kaidesi de temizlendi.

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“ATATÜRK BİZİM BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜMÜZ”

Olayın Konak’ta yaşanmasından büyük bir üzüntü duyduğunu vurgulayan Başkan Batur, “Biz Konak Belediyesi olarak saldırının hemen ardından gerekli şikâyetlerimizi adli mercilere zaten iletmiştik. Bu hain saldırının failleri bir an önce yakalanırsa, bizim de bir nebze olsun üzüntümüz hafifler. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin ortak değeri, gururu ve minnet duyduğu büyük bir dünya lideri. Bizim birleştirici gücümüz. Bu birlikteliği bozmaya da kimsenin gücü yetmez. Atatürk’ü bizim kalbimizden de gönlümüzden de zihnimizden de kimse silemez” diye konuştu.

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