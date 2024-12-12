Konferans Ligi'nde Djurgården, Víkingur'u 2-1 yendi

İlk yarıda güçlü bir performans sergileyen Víkingur, Djurgården karşısında öne geçme fırsatları yakalasa da bu fırsatları değerlendiremedi. Danijel Dejan Djuric, ilk yarıda takımını öne geçirebilecek bir şans buldu ancak yaptığı akrobatik vuruşta top auta gitti. Hemen ardından Aroni Elís'in kafa vuruşu da kaleyi bulmadı.

İkinci yarının başında Djurgården, Keita Kosugi'nin golüyle öne geçti. Víkingur, skoru denemek için baskı yaparken, Gustav Wikheim'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Ancak Víkingur, mücadeleye sonuna kadar direndi ve Ari Sigurpálsson'un golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Maçın son bölümlerinde Djurgården'ın savunma oyuncusu Miro Tenho'nun kırmızı kart görmesi, Víkingur'a üstünlük sağlama fırsatı tanıdı. Ancak bu avantajı değerlendiremeyen Víkingur, maçı 2-1 kaybetti. Aron Elís'in maçın sonlarında sakatlanması ise takım için bir başka kötü haber oldu.

Bu sonuçla Víkingur, grup aşamasının son maçında LASK'e karşı zorlu bir mücadele verecek. Avrupa'daki geleceği, bu maçın sonucuna bağlı.