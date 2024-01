Konfor Grup’tan 30 milyon dolarlık yeni tesis

ÇAĞLAR ÇAĞATAY/ YENİÇAĞ ÖZEL HABER

Mobilya sektöründe 45 yıldır faaliyette olan İzmir firması Konfor Grup, 2024 yılına ilişkin şirket projelerini ve hedeflerini açıkladı. Konfor Mobilya, Çetmen Mobilya, Konfor Yatak markalarını tek çatı altında birleştiren Konfor Grup, İzmir Kemalpaşa’da bu yılın ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan 30 milyon dolarlık yeni yatırımını görücüye çıkardı. Konfor Park Üretim ve Yaşam Kampüsü’nü hizmete açmaya hazırlandıklarını açıklayan Konfor Grup İcra Kurulu Üyesi Akın Can, ihracata ve farklı sektörlerdeki yeni yatırımlara odaklandıklarının altını çizdi.

İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYACAK

163 bin metrekare üzerine kurulu ülkenin en büyük entegre mobilya üretim tesisi olduğunu söyleyen Can, “Tesisimiz aynı zamanda İzmir’in de en büyük 2. fabrikası. 2024 yılında istihdam hedefimizi 2 bin 500 kişiye çıkardık. Enerji tasarruflu teknolojiler kullanılarak enerji ihtiyacının bir bölümünün yenilenebilir kaynaklarında sağlayacağız” dedi. Aynı zamanda Konfor’da Kadın Gücü projesini hayata geçirdiklerini de söyleyen Can, 3 yılın sonunda toplamda 1500 kadın çalışan istihdamı planladıklarını da açıkladı.

İNŞAAT, ENERJİ VE GASTRONOMİ'YE YATIRIM YAPACAK

Can, Konfor Grup için 2024 yılının gerek Konfor Grup markaları gerek yatırımcılar için yeniliklerle dolu ve karlılığın arttığı bir yıl olacağını da ifade etti. Can, “Öncelikle var olan üç önemli markamız Konfor Mobilya, Çetmen Mobilya ve Konfor Yatak ile inşaat sektöründeki markamız Landor İnşaat’ın bundan böyle Konfor Grup çatısı altında, genel stratejik hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam edecek” dedi. Can, Gaziemir Landor İnşaat markasıyla 6 milyar TL’lik yatırım bedeli ile Landor 2 projesini İzmir’de hayata geçireceklerini söyledi. Markalarının halka arza hazırlandığını da duyuran Can, enerji ve gastronomi alanında da yeni yatırımlara imza atacaklarını belirtti.

İHRACAT HEDEFİNDE 44 ÜLKE VAR

Yine grup olarak 2023’ü yurt içinde 130, yurtdışında 32 ülkede 14 adet mağaza ile kapattıklarını açıklayan Can, “Toplamda 1.5 milyar TL’lik mobilya pazar payı ile tamamladık. Aynı zamanda 2023, 15 milyon dolarlık ihracat yaptığımız bir yıl oldu. 2024 ihracat hedefimiz ise 25 milyon dolar olup, 44 ülkede faaliyet göstermeyi planlıyoruz” diye konuştu.

130 YENİ MAĞAZA AÇACAK

2024 yılına ilişkin 130 yeni mağaza ve 2 milyar 750 milyon TL’lik pazar payı hedefi ile hareket ettiklerini söyleyen Can, üç yılın sonunda ise toplam 450 mağaza ve 9 milyar TL’lik pazar payı hedeflediklerini duyurdu. Özellikle yurt içinde mağaza sayısını arttırma çalışmalarına ağırlık vereceklerini açıklayan Can, “Anadoluda özellikle deprem bölgesinde çalışacağız. Gaziantep, Hatay mağazalaşmada öncelikli yatırım illeri olacak” dedi. Can, “2023 yılı iç pazar açısından hedefe paralel, ihracat açısından ise yeni pazarların açılmadığı mevcut pazarlarda hedefin korunduğu bir yıl oldu. 2024 yılında özellikle iç pazarda tüketicinin alım gücüne paralel hareket eden firmaların pazar payında ciddi bir artış öngörüyoruz. İhracat pazarı açısından da Amerika ve Afrika’nın yeni pazarlar arasında yerlerini alacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

YATAK PAZARININ POTANSİYELİ YÜKSEK

Yatak pazarı açısından 2024'ün oldukça potansiyelli bir yıl olacağını düşündüklerini belirten Can, “Uyku grubu ürünleri her geçen gün tüketiciler nezdinde yaşam sağlığına katkı sağladığı için önemini artırıyor. Bu da markalar için yeni ve bir o kadar da rekabetçi pazar sağlanmasına sebep oluyor. Dolayısıyla 2024 yılında Konfor Yatak markamız, pazar payını en hızlı artıran marka olmayı hedefliyor. Aynı zamanda talep daralmasına rağmen diğer markalara oranla fiyatlarımız daha ulaşılabilir seviyede seyrediyor. Bu da bize avantaj sağlayacak’’ ifadesini kullandı.