Konforlu uykunun şifresi çözüldü. Bunu yapan mışıl mışıl uyuyacak

Başarının sırrı kaliteli bir uykudan geçiyor. Uykusunu alamayan kişi kendi yaşam kalitesini düşürmektedir. Bazen günde 8 saatten fazla uyuyan kişi yataktan kalktığında hiç uyumamış gibi bir tavır sergiler. Bu olaya genellikle derin uykuya geçememiş kişilerde tanık oluruz.

Günde 4 saat uyuyun ama bu sürenin 2 saati derin uykuda geçirin. Derin uyku size 10 saat yatmışsınız hissi verip enerjinize enerji katacaktır.

Derin uykuya girmenizin en büyük etkeni ise yatak seçiminden kaynaklanır. Rahat bir yatak uykunuza kalite katacaktır.

Yatak alırken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda size birkaç ipucu vereceğiz. Öncelikle, yatağınızın boyutu, kalitesi, konforu büyük önem taşımaktadır. Yeni bir yatak alacaksanız şu noktalara dikkat etmelisiniz.

Öncelikle alerjiye neden olacak yataklardan kaçının.

Yatağın ısı dengesini sağladığına emin olun.

Kullanım süresi uzun olmalıdır. Bu süre yatağın kaliteli malzemeden yapıldığının göstergesidir.

Beğendiğiniz yatağı denemeniz çok önemlidir. Yatağa sırt üstü uzanın elinizi arka tarafa yerleştirin. Kafanızı çevirmeye çalışın. Çok rahat oynatabiliyorsanız yatak sizin için çok serttir. Kafanızı oynatmakta zorlanıyorsanız bu da yatağın sizin için yumuşak olduğuna işaret eder. Kafanızı hafif bir zorlamayla oynatıyorsanız, bu yatak size göredir. Gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

Yanlış yatak seçimi en çok maliyeti düşük tutmak adına yapılmaktadır. Ancak yatakta geçirilen süre göz önünde tutulursa, sentetik içeriğe sahip yatakların vücudunuz için ne kadar zararlı olabileceklerini kestirebilirsiniz.

Yatak kadar yatakta kullanılan kumaşın da kaliteli bir uyku için oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır. Kumaşın sentetik malzemeden üretilmesi hem yatağın kullanım ömrünü hem de sizin uyku sürenizi etkilemektedir.