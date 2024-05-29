Kongo bile bizi geçti. Haberi okuyunca Kongo'yu kıskanacaksınız

CHP Bolu Milletvekili, Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş, Türkiye’nin dünyanın en yavaş internetini kullandığına ve dijital çağın oyuncusu olma şansını kaçırdığına işaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na yaptığı sunumuna değinen Ateş, “Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin fiber altyapı uzunluğunun son üç yılda 4,5 kat artarak 562 bin kilometreye ulaşmasıyla övünüyor. Ancak fiber yatırımlar ülkemizde iktidarın başarısızlığının hikayesidir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin internet hızının, yapılan yatırımların yetersizliğini ortaya koyduğunu belirten Ateş, “Dünyada internet hızlarının ölçüldüğü SpeedTest Global Index verilerine göre; Nisan 2024 itibarıyla Türkiye, sabit (ADSL ya da fiber) internette 181 ülke arasında 113’üncü ve mobil internette 144 ülke arasında 71’inci sırada yer aldı.” ifadelerini kaydetti.

KONGO TÜRKİYE’Yİ GEÇTİ

Sabit internette Türkiye’nin bir üst sırasında Kongo’nun olduğunu vurgulayan Ateş, “Singapur 284,1 Mbps ile dünya birincisi ve Türkiye, Singapur’un ancak %15’i kadar internet hızına sahip. Mobilde ise 40,4 Mbps hızda ortalama internetimiz ve lider ülke Katar’ın sadece %13’ü kadar hıza sahibiz.” açıklamasını yaptı.

"DÜNYA ORTALAMASININ YARISINA SAHİBİZ"

Ateş, dijital ekonominin güçlü bir fiber altyapıdan geçtiğini ve Türkiye’nin dünyadaki ortalama internet hızının bile oldukça gerisinde olduğunu aktarırken “Nisan 2024 itibarıyla dünyada ortalama sabit internet hızı 93,7 Mbps iken Türkiye’deki internet hızı, bu rakamın yarısının da altında gerçekleşti; 41,5 Mbps oldu. Mobilde ise dünya ortalaması 52,9 Mbps iken Türkiye’de 40,4 Mbps olarak ölçüldü” ifadelerini kaydetti.

Büyükşehirlerin de ölçülen ortalama internet hızının ülke ortalamasından çok ileride olmadığını ileten Ateş, “Nisan’da İstanbul, Ankara ve İzmir için sabit internet hızları sırasıyla 47,8 Mbps, 42,8 Mbps ve 41,2 Mbps; mobil internet hızları da 38,5 Mbps, 33,6 Mbps ve 37,9 Mbps oldu” açıklamasını yaptı.

“Bakan Uraloğlu’nun sabit internette abonelerin %78’inin 16 Mbps ve üzerinde hızda hizmet aldığını açıklaması da hayret vericidir. “ ifadesini kullanan Ateş, “Dijital çağın oyuncusu olma şansını kaçırdık. Türkiye’nin dünyaya kıyasla da kendi içinde dijital uçuruma düşmüş durumda dijital teknolojilere erişim ve kullanımında eşitsizlik çok büyük” dedi.