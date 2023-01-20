﻿Kongo ‘da tekne battı: 145 kayıp

Yetkililer, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Lulonga Nehri'nde bir teknenin battığını açıkladı.
Teknede bulunan en az 145 kişinin kaybolduğu, kayıpların hayatını kaybetmiş olabileceğinden endişe edildiği belirtildi.
Teknede eşya ve hayvanların da taşındığı, aşırı yükten ötürü battığı bilgisi paylaşıldı.
Teknenin toplam kaç kişi taşıdığı net olarak bilinmezken, şimdiye kadar 55 kişi kurtarıldı. (AA)
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