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Kongo ‘da tekne battı: 145 kayıp

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne battı. En az 145 kişi kayboldu, 55 kişi de kurtarıldı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 06:32
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Kongo ‘da tekne battı: 145 kayıp

Kongo ‘da tekne battı: 145 kayıp
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Yetkililer, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Lulonga Nehri'nde bir teknenin battığını açıkladı.

Teknede bulunan en az 145 kişinin kaybolduğu, kayıpların hayatını kaybetmiş olabileceğinden endişe edildiği belirtildi.

Teknede eşya ve hayvanların da taşındığı, aşırı yükten ötürü battığı bilgisi paylaşıldı.

Teknenin toplam kaç kişi taşıdığı net olarak bilinmezken, şimdiye kadar 55 kişi kurtarıldı. (AA)

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﻿Kongo ‘da tekne battı: 145 kayıp
﻿Kongo ‘da tekne battı: 145 kayıp
﻿Kongo ‘da tekne battı: 145 kayıp
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