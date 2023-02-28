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Kongo'da ordu operasyon yaptı. 8 isyancı öldürüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda ordunun operasyonunda 9 isyancının yakalandığı ve 8 isyancının öldürüldüğü bildirildi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 19:48
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 8 isyancı öldürüldü

Kongo'da ordu operasyon yaptı. 8 isyancı öldürüldü
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Ordudan yapılan açıklamada, KDC’nin doğusundaki Beni şehrine bağlı Mwalika bölgesinde ordunun Demokratik İttifak Güçleri (ADF)) adlı isyancı gruba karşı operasyon düzenlediği bildirildi.

Operasyonda birçok askeri mühimmatın ele geçirildiği aktarılan açıklamada, 8 ADF üyesinin öldürüldüğü, 9’unun yakalandığı belirtildi.

Bölgede faaliyet gösteren isyancı gruplara karşı Uganda ve KDC ordusu ortak operasyonlar düzenliyor.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. (AA)

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